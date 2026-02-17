ストレスなくラクにおなかをへこませたいなら、脂質を抑えるのが近道。きつい運動や厳しい食事制限をしなくても、食事の選び方を変えるだけで、くびれが復活します。ただし、一見ヘルシーに見えるメニューでも、じつは脂質が多いことも。そこで今回は、日本体育大学教授の岡田隆さんに、老け見えせずに脂肪を落とす「ゆる脂質オフ」をかなえる食事を、二択クイズ形式で教えてもらいました。Q：ハンバーガーVSハンバーグ定食、お昼