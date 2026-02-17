お笑いタレントの出川哲朗（62）が16日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。日本テレビ系の伝説の番組「進め！電波少年」について語った。同番組に出演経験がある出川は「電波少年は本当にクソ番組だった」と本音を吐露。過激ロケに挑戦していて「戦時中の国に行ってんのよ。しかもディレクターとかいなくて、俺1人で行かされてる。スタッフは遠目で隠れてるんだけど、若手だからそん