◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ決勝(大会8日目/現地13日)戸塚優斗選手が3度目の五輪で悲願の初優勝を遂げた男子ハーフパイプ。金メダルを掲げた表彰式では、戸塚選手の指先に施されたネイルに注目が集まりました。戸塚選手の指には銀色のネイル、そして左手は中指のみ、右手は薬指のみが金色に塗られていました。その輝く爪について聞かれた戸塚選手は、決勝の前日に中指のみ金色に塗り替