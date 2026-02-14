３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンが１４日、宮崎での強化合宿をスタートさせた。午前１０時過ぎから約４時間、野手は打撃練習やノックで、投手は投内連係などで汗を流した。初日を終えた井端弘和監督（５０）は「ある程度、仕上げてきてくれているのはわかっていたので、やっぱり一流の選手が集まっているので動きはよかったなと思います」と目を細めた。アドバイザーとして、パド