元TOKIOの松岡昌宏が、日本テレビのバラエティー番組『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜後7：00）を降板の意向であることを明らかにした。13日、自身が代表を務める「株式会社MMsun」（エムエムサン）の公式サイトで発表した。【写真】昨年5月放送の『DASH!!』では…72日の苦労が水の泡になる“ピンチ”に直面していた国分太一公式サイトには「松岡昌宏の出演番組に関するお知らせ」との文書が掲載され、「私、松岡昌宏は、約30