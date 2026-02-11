男女ユニット「AAA」のメンバーでNissyこと西島隆弘（39）のスタッフが運営するインスタグラムが11日に更新され、同日をもってグループを脱退すると発表した。西島の脱退を受け、メンバーの與真司郎（37）がコメントを発表した。與は自身のインスタグラムを更新。「西島隆弘の発表について」「ずっとAAAを応援してくださっている皆さんそして、5人での活動を心から待ち続けてくださっていた皆さんへ」と書き出し、「この度