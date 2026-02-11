’26年2月6〜22日、イタリアのミラノ、コルティナ・ダンペッツォで冬季五輪が開催される。93か国から3500人以上の選手が参加する。国としての参加が認められなかったロシアとベラルーシは、20人が個人資格の「中立選手」として参加するが、国旗の掲示は禁じられている。ジャーナリストの森田浩之氏は、五輪はもはや“無条件に熱狂を共有できる祝祭”ではなく、その意義そのものが静かに問われる段階に入った、と指摘する。（以下、