盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎さん『R-1ぐらんぷり』第16代王者にして、盲目のピン芸人・濱田祐太郎のコラムが週刊プレイボーイで好評連載中！その名も「盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎の『死角からの一撃』」。第13回は、YouTubeのサブスクを自分で設定した話。＊＊＊皆さんこんにちは、濱田祐太郎です。僕はここ数年、「なんでもいいから毎年新しいことを始める」というのを心がけています。これまでに始めたことでいうと、