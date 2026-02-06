「農家が儲からないのは、需給バランスが崩れていることと、流通の選択肢が少なく、自分で売価や売り先を決められないこと」─。こう話すのは持続可能な日本の農業を目指す、農業ベンチャー・農業総合研究所会長の及川智正氏。自身が生産者、小売店経営者として地道な現場を経験してきたからこそ、みなが豊かになり、消費者にも喜んでもらえる流通の仕組みを編み出した。及川氏の挑戦する流通の改革とは。 「豊作貧乏