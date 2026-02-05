ヤクルトのドラフト１位ルーキー松下歩叶（あゆと）内野手（法大）が５日、プロ初となるキャンプの第１クールを終えた。練習後、キャンプ中のサイン会に初めて参加して色紙にペンを走らせ、「多くのファンの方に応援していただいていると感じました」とプロになったことを実感。「ケガなく第１クールを終えられたというのは、すごく収穫だと思います」と笑みを浮かべた。７日からの第２クールでは実戦練習もスタートする。「