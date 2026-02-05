お笑いコンビ「よゐこ」の有野晋哉（53）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。コンビについて語った。MCの「ハライチ」澤部佑から「濱口さんが松竹辞められたときに、解散は全く考えなかったんですか？」と質問が。「解散の可能性は無いんじゃないかな。“『よゐこ』では活動したいね”って言われてたから」と振り返った。「『よゐこ』のリーダーは濱口優なので。20代のころにラジオでリスナーから