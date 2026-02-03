義理の親族が泊まりにくる予定を、無条件で快く受け入れられる人は決して多くないでしょう。客間のあるような広いお宅ならまだしも、部屋数に余裕がない場合は焦ってしまうかもしれませんね。しかも来るのが義妹家族4人となると、さすがに頭を悩ませてしまうのではないでしょうか。『義妹家族が泊まりにきたいと言ってきました。旦那は泊まらせる気満々ですが、私はいやです』義妹家族から「泊まりにいきたい」と言われた旦那さん