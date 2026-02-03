＜義妹一家が泊まりに来る＞旦那の勝手な提案。2LDKのわが家に泊まれるとでも思ってる？
義理の親族が泊まりにくる予定を、無条件で快く受け入れられる人は決して多くないでしょう。客間のあるような広いお宅ならまだしも、部屋数に余裕がない場合は焦ってしまうかもしれませんね。しかも来るのが義妹家族4人となると、さすがに頭を悩ませてしまうのではないでしょうか。
『義妹家族が泊まりにきたいと言ってきました。旦那は泊まらせる気満々ですが、私はいやです』
義妹家族から「泊まりにいきたい」と言われた旦那さんは、投稿者さんに相談をする前にOKを出してしまったのだそう。そんなに大切なことを事後報告されたら困惑してしまいますよね。抗議する投稿者さんに、旦那さんは「とにかく泊まるから」の一点張り。 投稿者さんが冷静に「布団はどうするの？ 私たちが用意するの？ 買うならどこに置くの？ 寝る部屋は？ リビングかダイニングに寝てもらう？」と矢継ぎ早に問いただしたところ、旦那さんはまさかの逆ギレをしました。「どうしても泊まりたいのであれば、私の質問に答えて」と投稿者さんは迫りますが、いい案が浮かばないらしい旦那さんは怒り続けるばかり……。「どうしてこんなに自分の身内にいい顔をしたいんだろう」と投稿者さんは呆れてしまいました。
『投稿者さんの言う通りだよね。旦那さん、布団とかどうするつもりだったんだろう。義妹も投稿者さん宅が2LDKって知ってて「泊まりたい」と言ってきたなら、旦那さんと同じくなぜ泊まれると思うのか』
『そもそも2LDKに4人も来るって……無理だわ。風呂、朝の洗面所、トイレにどれだけ時間かかるか考えただけでゾッとする』
夫婦と子どもひとりでさえ手狭になりがちな2LDKに、義妹一家4人を加えると合計で7人。考えるだけで息苦しくなりそうです。旦那さんが怒ったのは投稿者さんの質問が的確すぎて、自分が何も考えていなかった現実を突きつけられたからかもしれません。
夫の「いい顔したい病」と、妻に全部丸投げする無責任さ
そもそも旦那さんはどうして無理を押しきってまで、義妹家族の宿泊を勝手にOKしてしまったのでしょうか？ ママたちから指摘されたのは「身内への見栄」と「妻への丸投げ体質」でした。
『投稿者さんの主張は当然じゃないの？ 旦那さんは用意、もてなし、片付けとかすべてを投稿者さんに丸投げして、妹にいい顔したいだけでしょ。そんな気持ちで浮かれているところに真っ当な話をされて、現実に気がついて返す言葉がないんだよ。だから怒りでねじ伏せようとしたんじゃない？』
『家庭内をゴタゴタさせてまで「なんとか妹の要望に応えたい」って奮闘してる時点で救いようがない。配慮がないとか気がきかないとか、そういう次元じゃないんだよね』
旦那さんは、自分が「優しい兄」として妹に恩を売れればそれで満足なのでしょう。しかし実際に布団を敷き、食事を用意し、朝の洗面所渋滞をさばき、汚れた寝具を片付けるのは誰でしょう？ もちろん他ならぬ投稿者さんなのです。自分の身内に対していい顔をするために配偶者へ負担を丸投げする行為は、配慮の欠如そのものです。妻を対等なパートナーとして見ておらず「自分の家族のお世話をしてくれる便利な人」だと考えている証拠ではないでしょうか。
ありえない提案をした旦那へ反撃した結果
投稿者さんは、旦那さんが逆ギレ後におこなった行動についても話してくれました。
『旦那が娘に「義妹家族のために部屋を貸してくれないか？」と聞いて、娘が激怒してしまいました。娘に弱い旦那は落ち込んでいました』
この旦那さんの最悪の行動には、ママたちの怒りが爆発しました。
『義妹の旦那なんて他人のオッサンだよね。娘さん何歳か知らないけど、狭い家に他人のオッサンがいたら気持ち悪いよ。しかも部屋を明け渡すとか絶対いやだわ。旦那さん、アホか！』
『旦那さん、本当に頭悪いね。娘のベッドを義妹家族に使わせようと考えたの？ キモすぎるんだけど』
ママたちからは「アホか」「キモすぎる」と辛らつなコメントがずらり。娘さんが激怒するのは当然です。娘さんの部屋は、娘さんにとって聖域そのもの。いくら親戚とはいえ、血縁関係のない他人に自分のプライベート空間、ましてやベッドを使わせるなんて提案は許せないでしょう。娘さんのプライバシーや安全に対する配慮がゼロだと感じられます。旦那さんが娘さんの部屋を提供しようとした背景には、自分の娘や妻を「自分の家族のために使える持ち物」のように扱っているという、根本的な問題が潜んでいるのではないでしょうか。
最後にこの状況に対して、投稿者さんは「神対応」をしたようです。
『義妹に質問のLINEしてみました。「うち、狭いからリビングかダイニングに寝てもらうことになるけど大丈夫？ 布団もないから持ってきてね。来てくれるの楽しみにしています」って送っておいた。既読はついたけど、返信なし』
「楽しみにしています」というひと言がついた、皮肉たっぷりの冷静な内容。ママたちからは「グッジョブ！」「最高！」と喝采が集まりました。ひょっとしたら義妹は投稿者さん宅の様子を知らない可能性もありますから、どんな返事が来るのか気になるところですね。
いきなり「うちの妹一家、泊まりにくるから」と軽く言われて面食らってしまった投稿者さん。しかし言われるがままに家や娘さんの部屋を明け渡す必要はないでしょう。義妹や旦那さんともしっかりと話し合って、投稿者さんの負担にならない状況になることを願っています。