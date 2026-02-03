指定薬物を使用したとされるカープの羽月容疑者について、「挙動不審な様子」という趣旨の通報があったことが新たに分かりました。カープの選手、羽月隆太郎容疑者は去年12月、「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物・「エトミデート」を使用したとして1月に逮捕・送検されています。調べに対し容疑を否認しています。事件は去年12月16日の夜、関係者による通報で発覚しましたが、その内容が「挙動不審な様子があ