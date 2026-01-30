全米野球記者協会（BBWAA）が主催するニューヨーク支部主催のアワードディナーが、現地時間1月24日に開催された。満票で3年連続4回目となるMVPに輝いたドジャースの大谷翔平選手（31）と妻・真美子さん（29）も参加した。 【写真を見る】真美子さんが着用した日本ブランド「divika」の13万4200円のベロア黒コート。他、大谷翔平にエスコートされて会場に入る真美子さんなども会場に到着した車から先に降りたのは大谷翔平