支払督促の実施状況 NHKは、2025年10月より「受信料特別対策センター」を本部に設置し、支払督促による民事手続きを強化。2026年度はすべての都道府県で支払い催促を実施し、過去最多2,000件超える規模に拡大するとしている。 センターを設置した2025年10月から12月までの3カ月間では、全国で398件の支払催促の申し立てを実施。これは昨年度1年間に行なった件数の3倍あまりになるという。 今年度は3月末ま