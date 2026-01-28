B‐R サーティワン アイスクリームは、2月4日から3月22日まで『トイ・ストーリー／サンデーロッツォ』（スモールサイズ／税込580円）を期間限定で販売する。【写真】昨年から好評発売中の『トイ・ストーリー／サンデーウッディ』昨年12月27日から期間限定で発売中の『トイ・ストーリー／サンデーウッディ』『トイ・ストーリー／サンデーバズ・ライトイヤー』に続いて、抱きしめるとイチゴ香りがするテディベア「ロッ