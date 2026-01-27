株式会社PAY ROUTEは、「ROUTEPAYリモコン（決済機能付きスマートテレビリモコン）」の開発を開始した。また、株式会社PAY ROUTEは、リモコンと連動することでより快適な決済が体験できるAndroidTVアプリ「TVPAY」をリリースした。■テレビから発信されるサービスはスマートフォンが必要従来は、テレビショッピングや動画配信サービス等で商品を見て興味を持っても、QRコードをスマートフォンで読み取り、Web申込みやID・パスワー