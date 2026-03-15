世界的な中華調味料ブランド「李錦記」の商品を販売するエスビー食品は、オイスターソースを中心とした調味料の実態を明らかにするため、全国の男女1,000名を対象に調査を実施した。最も好きな調味料は、と聞くと1位は圧倒的大差をつけて「醤油（28.4％）」。昨年に続き2年連続の1位に。2位には「マヨネーズ（11.2％）」、3位には「味噌（10.1％）」、4位には「塩（9.4％）」、5位には「ぽん酢（6.3％）」となっている。順位を上げ