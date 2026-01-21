まるで『蜘蛛の糸』のカンダタのよう「こら、罪人ども。この蜘蛛の糸は己（おれ）のものだぞ」芥川龍之介の「蜘蛛の糸」に登場する主人公の犍陀多（カンダタ）は、地獄に下ろされたひと筋の蜘蛛の糸をたぐって這い上がろうとし、ふと、後ろから這い上がってきたほかの罪人たちに気づくと「下りろ、下りろ」と大声を上げる。大声を上げたかどうかはさておき、にわかに到来した解散総選挙をめぐって、無所属から自民党復党にま