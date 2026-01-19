今回は、夫との離婚後、妻がスカッとした理由についてのエピソードを紹介します。娘に「お母さん、なんでこんな人と結婚したの？」と言われ…「典型的なモラハラ男の夫と離婚後、息子と娘を引き取り3人で生活を始めましたが、夫に暴言を吐かれなくなったせいかストレスがなくなり、毎日楽しく暮らしていました。そして離婚からしばらく経ち、かつて夫と暮らしていた家に、夫がいない隙に荷物を取りに来たんです。すると部屋は荒れ