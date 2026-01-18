スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。1月11日（日）の放送では、「無償の愛」の実践方法に悩む40代女性に、江原がアドバイスを送りました。パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの相談＞ 今回はずっと悩んでいることを質問させてください。江原さんはよく「無償の愛」とおっしゃいますが、（無償の愛