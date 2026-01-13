¡Ønews every.¡Ù¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É11¤«½êÇúÈ¯¥¿¥¤¤ÇÉðÁõÀªÎÏ¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡þ¥¿¥¤ÆîÉô¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡£·ã¤·¤¯Ê®¤­¾å¤¬¤ë±ê¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤Ï¡¢Â¾¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤â¡£²¿¤«¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¹ñ¶­¤Ë¶á¤¤¥¿¥¤ÆîÉô3¸©¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É11¤«½ê¤Ç11ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÇúÈ¯¤¬µ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£¸¶°ø¤Ï¡¢È¿À¯