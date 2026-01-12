銀座コージーコーナーは、バレンタイン限定ブランド「コスモリリック」のコレクションを全国の店舗で1月6日から順次販売、オンラインショップでも販売している（福井県京都府鳥取県に、取扱店はない）。バレンタインに自分へのごほうびや、宇宙・月・星座モチーフが好きな人への贈り物として昨年誕生したブランド、「コスモリリック」。今年は、12星座をその性質によって分けた［火・地・風・水］の4つのエレメントをモチーフ