料理愛好家平野レミ（78）が出演するNHK料理番組「平野レミの早わざレシピ！」が12日、生放送され、レミと同局の安藤佳祐アナウンサーが“応酬”となる場面があった。2015年（平27）の年末の初回放送から10周年を迎えた不定期特番。連続テレビ小説「ばけばけ」に出演する北川景子、平野の“盟友”の脚本家三谷幸喜がゲスト出演した。さらに、中山秀征、ハライチ澤部佑、レミの次男の妻で料理家の和田明日香も出演し、過去の放送で