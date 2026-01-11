大相撲初場所・初日」（１１日、両国国技館）初日から有名人が観戦に訪れ、テレビ中継に映り込んだ。ＳＮＳでは「デヴィ夫人きてる」、「砂かぶり席に鶴光師匠」と話題となった。デヴィ夫人は１１月の九州場所も観戦に訪れるなど、大の相撲ファン。この日も東の花道付近、常にテレビに映り込む位置に座っており「やっぱりデヴィ夫人だった」、「楽しそう」、「お馴染みのデヴィ夫人」、「初日必ずいる」などと沸いた。また