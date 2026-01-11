京都随一の観光地・平安神宮から徒歩10分。白川沿いに建てられた築113年の町家が、文化複合施設「Com-ion（コミオン）」に生まれ変わった。発起人である「LURRA°」共同創業者の宮下拓己の考えや、京都というエリアへの影響について、京都在住歴25年のライターがレポートする。