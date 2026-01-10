ミネソタ・ティンバーウルブズは、1月9日（現地時間8日）にホームのターゲット・センターでクリーブランド・キャバリアーズを131－122で下し、連勝を4へ伸ばした。 この日の勝利によって、ウェスタン・カンファレンス5位から4位へ順位を上げたウルブズ（25勝13敗）では、ジュリアス・ランドルが28得点11リバウンド8アシスト、ジェイデン・マクダニエルズが26得点5リバウンド2ス