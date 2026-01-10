アンソニー・エドワーズがシーズン通算1万得点を突破…NBA史上3番目の若さで達成

ミネソタ・ティンバーウルブズは、1月9日（現地時間8日）にホームのターゲット・センターでクリーブランド・キャバリアーズを131－122で下し、連勝を4へ伸ばした。

この日の勝利によって、ウェスタン・カンファレンス5位から4位へ順位を上げたウルブズ（25勝13敗）では、ジュリアス・ランドルが28得点11リバウンド8アシスト、ジェイデン・マクダニエルズが26得点5リバウンド2スティール、アンソニー・エドワーズが25得点7リバウンド9アシスト、ドンテ・ディビンチェンゾが22得点4アシスト、ルディ・ゴベアが11得点13リバウンド3アシスト2スティールを記録。

そしてキャリア6年目のエドワーズは、レギュラーシーズン通算412試合目を終えて1万2得点に到達した。25歳を迎える前に通算1万得点を突破したのはNBA史上7人目。しかも、エドワーズは24歳と156日でクリアしたことで、レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ／23歳と59日）、ケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ／24歳と33日）に次いでNBA史上3番目の若さで達成した。

「正直に言って最高だ。でも、僕にはまだやるべきことがたくさんあることは分かっているから、今の段階では本当に何もないかな」

試合後にそう語っていたエドワーズは、昨シーズンに残したウルブズの1シーズンにおける球団最多記録の平均27.6得点を上回り、今シーズンは平均29.2得点をマーク。

さらに平均5.1リバウンド3.8アシスト1.4スティールでウルブズをけん引していて、フィールドゴール成功率50.4パーセント、3ポイントシュート成功率41.2パーセントでいずれもキャリアハイのペースとなっている。



