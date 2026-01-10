9日夜、東京・江東区で、横断歩道を渡っていた若い女性がトラックにはねられ、意識不明の重体です。警視庁はひき逃げ事件として捜査しています。9日午後10時ごろ、東京・江東区の豊洲市場の警備員から「青果門前交差点、女性とトラックの事故」と110番通報がありました。警視庁によりますと、有明方面から豊洲方面に向かっていたトラックが、豊洲市場の前の横断歩道を歩いて渡っていた20歳代くらいの女性をはねたということです。