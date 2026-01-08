同じ男性に恋をしているライバル女性が、自分よりも「美女」だったら…。勝てっこないと諦めたりせず、ルックス以外の魅力で戦うことを考えたほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性92名に聞いたアンケートを参考に、「恋のライバルは美女！顔以外で勝負に出るための秘策」をご紹介します。【１】「ずっと一緒にいたい！」と一途な愛情をストレートに伝える「ルックスや好み云々より、真剣に愛情を注いで