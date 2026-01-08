中国メディアの環球時報は6日、「中国の年始連休の人気旅行先トップ10に日本が入らなかった」と日本メディアが報じたことを伝えた。環球時報が伝えたのはニュースサイト「TBS NEWS DIG」に5日掲載された記事内容で、同記事では今月1日から3日までの中国の3連休で一番人気の旅行先は韓国だったこと、これまで人気トップだった日本は上位10位以内に入らなかったことが「中国政府による渡航自粛呼び掛けの影響が顕著に現れた形」とし