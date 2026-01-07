6年ぶりに再始動した「WIRED Innovation Award」。授賞式は計21組のイノベーターたちを表彰するだけの場ではなく、多様な分野の先駆者たちが邂逅し、表現や言葉を交わす、このうえなく贅沢な一日だった。その詳細をレポートする。