「しゅふJOB総研」は、「ビースタイル スマートキャリア」登録者および「しゅふJOB」登録者の既婚女性485名を対象に「夫の家事育児2025」に関するアンケート調査を実施した。本調査は、2025年11月18日から30日、インターネットリサーチによって行われたもの。夫の家事育児について「不満なし」と回答した人は51.5%となり、半数を超える結果となった。「満足している」「少しは行っており不満はない」を合わせると、一定の評価を得