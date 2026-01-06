Ä¹²¬»Ô¤Ç6ÆüÌ¤ÌÀ¡¢½¸¹ç½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢28ºÐ¤Î½÷¤¬Êü²Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èó¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²Ð¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¾Î¡¦Çðºê»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê28¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï6Æü¸áÁ°1»þ45Ê¬º¢¡¢Ä¹²¬»ÔÀ¾¿ÀÅÄÄ®¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î¼¼Æâ¤ò¥é¥¤¥¿ー¤Ç²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à30Âå¤ÎÃËÀ­¤«¤é¡ÖºÊ¤¬²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤ÏÃËÀ­¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÊÌµïÃæ¤À