ドジャース・大谷翔平【写真：荒川祐史】フルカウント

大谷翔平の「激変」にファン悶絶 変幻自在な姿に「頭の中バグる」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 年末年始にかけて、大谷翔平の出演CMの新作が続々と公開された
  • ストイックなアスリート像を覆す変幻自在な姿に、ファンは狂喜乱舞
  • 「正月からあざといCMが流れてきた」などの声も上がっている
記事を読む

おすすめ記事

  • ニシノエージェント
    【中山金杯】人馬で復活を狙うニシノエージェント　鞍上に千葉調教師「お世話になっている先輩の一人」 2026年1月3日 12時40分
  • 俳優の香取慎吾さんは12月26日、自身のInstagramを更新。同じく俳優の草なぎ剛さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：香取慎吾さん公式Instagramより）
    「子どもの頃から、ずっと一緒」香取慎吾、草なぎ剛とのツーショットにファン歓喜！ 「見れるだけでうれしい」 2025年12月30日 20時45分
  • 　ベランダから手を振る立石（右）と谷端（撮影・田中太一）
    阪神ドラ１・立石　森下タンブラーで日本一の祝杯あげる「大切にする意思表示」プレゼント携え入寮 2026年1月6日 5時1分
  • 内川聖一が「すごい」と思う現役選手「技術の向上という部分で言うと…」
    内川聖一が「すごい」と思う現役選手「技術の向上という部分で言うと…」 2026年1月3日 17時30分
  • FW長倉幹樹がFC東京に完全移籍…昨季途中に浦和から期限付き移籍「チームの勝利のために全力で戦います」 2026年1月3日 16時18分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. あさこ スタッフをガチ注意
    2. 2. 独身税 多すぎる負担の重大責任
    3. 3. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
    4. 4. アイドルに漫画家「AIセクハラ」
    5. 5. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
    6. 6. やす子の「恩情つぶし」議論勃発
    7. 7. 栃木県立高で生徒暴行か、SNSに動画投稿
    8. 8. 明治大学の馬が「徘徊」一時脱走
    9. 9. 存在感抜群 紅白帰りの演者たち
    10. 10. 暴力動画が拡散 加害生徒を聴取
    1. 11. 高校のトイレで暴行? 動画が拡散
    2. 12. 消防職員が男児を首絞めビンタか
    3. 13. 情報漏洩? TBS大慌ての深夜対応
    4. 14. ネイリスト 31日殺害にこだわり?
    5. 15. バッテリー膨張 Switchが話題
    6. 16. 女子高生に性加害 重大事態認定
    7. 17. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
    8. 18. 生徒暴行「被害者最優先で守る」
    9. 19. 青学大・黒田のガッツポーズ、早大監督は理解「ゾーンに入っていたのでは」　大逆転直前の出来事
    10. 20. 江口のりこの耳舐め 視聴者呆然
    1. 1. 栃木県立高で生徒暴行か、SNSに動画投稿
    2. 2. 明治大学の馬が「徘徊」一時脱走
    3. 3. 消防職員が男児を首絞めビンタか
    4. 4. 暴力動画が拡散 加害生徒を聴取
    5. 5. ネイリスト 31日殺害にこだわり?
    6. 6. バッテリー膨張 Switchが話題
    7. 7. 女子高生に性加害 重大事態認定
    8. 8. 生徒暴行「被害者最優先で守る」
    9. 9. 5億円超のマグロの味 記者驚がく
    10. 10. 15人刺傷 容疑者がいじめを相談
    1. 11. 焼き肉店店長死亡 40代男を逮捕
    2. 12. 新たな大地震の前兆? 警鐘鳴らす
    3. 13. 安野貴博党首の資産額 妻も困惑
    4. 14. 自宅敷地に入った男児を暴行か
    5. 15. サイゼない…チェーン根付かぬ県
    6. 16. 「助けて」110番も…男女2人死亡
    7. 17. 小川晶前市長「本当に大逆風」
    8. 18. トヨタ以外は消滅? 唯一の希望は
    9. 19. 入国審査で膣の中まで調べられる
    10. 20. サウナ火災 立入検査に店側遅刻
    1. 1. 大阪の「中華街構想」に住民恐怖
    2. 2. 終電で転落 20歳で手足3本失った
    3. 3. 子どもの学力 算数分野で異変か
    4. 4. シャワーだけの人 幸福度が低い
    5. 5. 女性「死んだ主人が家にいる」
    6. 6. U.F.O.抑えカップ焼きそばNo.1に
    7. 7. 一般参賀 美智子さまに「異変」
    8. 8. 「挫折した」20代女性の衝撃部屋
    9. 9. 自撮りのためクマへ突進の末路
    10. 10. 2社引けず…一番マグロ5億円超に
    1. 11. ベネズエラ攻撃、認めれば中国に台湾への武力行使を正当化する口実に…日本政府は対応に苦慮
    2. 12. 連合会長、国民の連立入り容認しない意向
    3. 13. ABEMA番組 八田容疑者の目撃情報
    4. 14. 安倍晋三首相はマルチ企業の広告塔だった（2018年）【社会を揺るがし変えた 歴代スクープの裏側】
    5. 15. すしざんまい社長 5億円は予想外
    6. 16. 玉川徹氏「台湾有事よりひどい」
    7. 17. ひろゆき氏分析 返事の良い無能
    8. 18. 性行為せず出産 友情婚のリアル
    9. 19. 認知症グレー Uターンできる割合
    10. 20. 米国のベネズエラ攻撃、高市首相は支持も批判もせず…「情勢の安定化に向け外交努力進める」とＸ投稿
    1. 1. 習近平氏 中韓は「日本に勝利」
    2. 2. バラバラに…クマ舐めた末路 米
    3. 3. 中国の模型列車 時速800キロに
    4. 4. 米大統領が領有に意欲 丁は反発
    5. 5. 中国、攻撃直前の面会説明せず
    6. 6. 韓国の女性芸人 車内で性行為か
    7. 7. 北朝鮮「野獣的な本性」と米批判
    8. 8. トランプ氏、コロンビアへの軍事行動を示唆　ベネズエラへの攻撃に続き
    9. 9. 麻薬、ベネズエラ経由はわずかか
    10. 10. 米がベネズエラ攻撃か 緊急会合
    1. 11. イ女性 ハマス拘束下で性奴隷に
    2. 12. 習近平主席 中韓で対日共闘訴え
    3. 13. トランプ氏、コロンビアを批判
    4. 14. ベネズエラ副大統領の姿勢軟化
    5. 15. ベネズエラ攻撃は「国際法違反」
    6. 16. 習近平氏「一方的いじめが打撃」
    7. 17. 米のグリーンランド領有に反対　英首相、トランプ氏表明で
    8. 18. 台湾株が史上最高値を更新
    9. 19. 米による攻撃 台湾がコメント
    10. 20. 中国人が「日本の文化に衝撃」
    1. 1. 独身税 多すぎる負担の重大責任
    2. 2. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
    3. 3. 「450万返せ」→支払い義務なし
    4. 4. 買収で総合エンタメ帝国が誕生?
    5. 5. 定年退職vs2年再雇用 お得なのは
    6. 6. 福岡への移住 東京よりお得は嘘?
    7. 7. 駅前も新築も「90％空室」で絶望
    8. 8. iPhone巡り「棚ボタ」の日本企業
    9. 9. 「コメは儲かる」と新規参入も
    10. 10. 東京海上 利益1兆円に達した理由
    1. 11. 冬の寒い時期 暖房器具の選び方
    2. 12. お金のすべてを投資に回すのはNG
    3. 13. 東京エレクトロン追起訴 台湾
    4. 14. 「みんなの前で褒める」令和はNG
    5. 15. 田舎のヤンキー「幸福度が高い」
    6. 16. 世界の富裕層が帯広から車で60分かけて通う、“看板のない白亜のレストラン”
    7. 17. 世界経済揺るがす「3つの火種」
    8. 18. 大戸屋「福アゲ三昧定食」販売へ
    9. 19. 教育熱心な親ほど大学受験で失敗
    10. 20. オーケー、大阪市内へ初出店
    1. 1. 【Amazon 初売り】チャンピオンやヘインズの人気アイテムが最大50%OFFに
    2. 2. 米NVIDIA 新GPU製品を発表せず
    3. 3. 「iPhone史上最大の危機」到来か
    4. 4. スマホケース 再利用の考えも
    5. 5. 日本製鉄の社長 年頭所感を発表
    6. 6. アンダーアーマーが最大47%OFFに
    7. 7. 台湾TSMC 2nmプロセス半導体量産
    8. 8. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
    9. 9. 対話AIキャラ「ポケとも」発表
    10. 10. 象印「炎舞炊き」新モデル登場
    1. 11. 次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
    2. 12. 【明日から】Amazon 初売りでノースフェイスのアウターや小物などがSALE価格に
    3. 13. 医薬品やサプリなどが最大61%OFF
    4. 14. 一人旅美女が体験する異国での“監禁生活”――　映画『ベルリンシンドローム』場面写真 大量解禁［ホラー通信］
    5. 15. 新ミッドレンジスマホ「POCO M8 5G」と「POCO M8 Pro 5G」が発表！日本でもM8 5Gが1月8日18時に販売開始。発売キャンペーンも実施
    6. 16. [NAB2017:Shure]Axient Digitalのラインナップを拡充。今後の番組制作を変えるセルフチューニングアンテナ内蔵のマイクロボディーパック型送信機ADX1Mが登場
    7. 17. ChatGPTの「アダルトモード」、2026年に登場
    8. 18. AIの力で日本の未来を創る架け橋に ‐ グーグル・クラウド・ジャパンの三上氏
    9. 19. シャオミが日本で高コスパスマホ「REDMI Note 15」シリーズの発表を1月15日12時に実施！高耐久な「REDMI Note 15 Pro 5G」が発売へ
    10. 20. 『gifted／ギフテッド』「ゴーストバスターズ」シリーズの天才子役が新キャラクターで登場！ 『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』
    1. 1. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
    2. 2. 青学大・黒田のガッツポーズ、早大監督は理解「ゾーンに入っていたのでは」　大逆転直前の出来事
    3. 3. 真美子さんの鞄のブランド判明か
    4. 4. 大谷 同僚の母に知られざる善行
    5. 5. 今井達也 WBCは「出る予定ない」
    6. 6. ウルフアロンがプロ2戦目で醜態
    7. 7. 金氏 パワハラ行為繰り返したか
    8. 8. 棚橋弘至 Xで禁断の言葉をポスト
    9. 9. ウルフの「適応力」に業界が騒然
    10. 10. ホークス「2倍超」条件提示せず
    1. 11. 大谷翔平が出演のキリンCMに反響
    2. 12. 大谷翔平の激変ぶり→ファン悶絶
    3. 13. 岡本和真 MLB移籍を目指す
    4. 14. セルティックDF稲村隼翔に困惑か
    5. 15. 丸一日、大谷の番組 異例放送
    6. 16. 20年前WBC第1回出場→代表復帰へ
    7. 17. 今井達也 アストロズ選んだ理由
    8. 18. 箱根駅伝「黒の組織」トレンドに
    9. 19. 「うわぁ最悪や」青山学院大1区スタート直前の“ハプニング”　小河原陽琉は急きょ決まった1区で力走
    10. 20. SANADA、新日本プロレスを離脱か
    1. 1. あさこ スタッフをガチ注意
    2. 2. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
    3. 3. アイドルに漫画家「AIセクハラ」
    4. 4. やす子の「恩情つぶし」議論勃発
    5. 5. 存在感抜群 紅白帰りの演者たち
    6. 6. 情報漏洩? TBS大慌ての深夜対応
    7. 7. 江口のりこの耳舐め 視聴者呆然
    8. 8. 水戸・ネイリスト殺害「人間関係」警察に相談
    9. 9. 「豊臣兄弟」の設定に議論白熱
    10. 10. 柏木由紀との年内結婚報道に一言
    1. 11. 「最弱のキムタク」に意外な反響
    2. 12. スカイピースのメンバーが結婚
    3. 13. ビキニ姿で降臨 放送事故と反響
    4. 14. 高校生軽音GP 違法サイトを視聴
    5. 15. 「中森明菜は持っていない」証言
    6. 16. 漫画家「AIセクハラ投稿」を謝罪
    7. 17. 濱家のLINE流出「これはヤバい」
    8. 18. もう関わりたくない 塙が不信感
    9. 19. バス移動で寝る徳光 厳しく追及
    10. 20. 「20個食べた」マツコの大好物
    1. 1. スキニー消えた…愛用者の選択肢
    2. 2. なぜ今？スキニーパンツが再流行
    3. 3. 乳がんになりやすい人 5つの特徴
    4. 4. 7キロ痩せた参鶏湯が美味すぎる
    5. 5. もっと早く買えば…UNIQLO商品
    6. 6. セブン 浜田雅功の料理を再現
    7. 7. 丸亀製麺が最大50円の値上げ
    8. 8. 3COINS「激かわキーホルダー」
    9. 9. 心霊スポットの少女 正体に驚き
    10. 10. ユニクロのワイドパンツに注目
    1. 11. イクメン目指すも育児やらぬ夫
    2. 12. 3COINS 弁当作りに役立つ新作
    3. 13. 松屋・松のや&ちいかわ初コラボ
    4. 14. 港区で密かにウワサのBARが話題
    5. 15. 突然の乳がん宣告 日常が激変
    6. 16. 留守番の母 ルンルン→寂しい
    7. 17. 夫の職場を訪問 衝撃事実が判明
    8. 18. やはりユニクロのフリースが最強
    9. 19. ダイソー 足元あったか最強商品
    10. 20. 「自由に生きたい」育児丸投げ夫