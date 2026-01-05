1月4日に放送された、日本テレビ系の人気バラエティ番組『ザ！鉄腕！DASH!!』（以下、『鉄腕DASH』）の正月特番『ウルトラマンDASH』の番組内容にネットがザワついている。というのも、『鉄腕DASH』のレギュラー出演者である元TOKIO松岡昌宏（48）が一度も登場しなかったのだ。X上でも、《鉄腕DASHは違う番組になっちゃったな。TOKIOの鉄腕DASHが好きだったんだけどな。》《やっぱ元TOKIOメンバーがいてほしいよー》《日テレはこ