北朝鮮・黄海南道（ファンヘナムド）の鳳泉（ポンチョン）郡で、高級中学校（日本の中学・高校相当）に通う男子生徒15人が農作物を盗んだとして摘発され、公開裁判の末に労働鍛錬隊1年の刑を言い渡されていたことが分かった。韓国デイリーNKの現地情報筋によると、公開裁判は先月7日、鳳泉郡文化会館で行われ、生徒たちが在籍する学校の全校生徒や教職員、さらには保護者まで動員されたという。15人は昨年10〜11月の収穫期、昼間は