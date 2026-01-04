1月3日、帯広競馬場で行われた11R・天馬賞（BG1・5歳上・ダ直200m）は、西将太騎乗の2番人気、リュウセイウンカイ（牡5・ばんえい・松井浩文）が勝利した。2着に1番人気のライジンサン（牡5・ばんえい・大河原和雄）、3着にウルトラコタロウ（牡5・ばんえい・槻舘重人）が入った。勝ちタイムは2:00.6（馬場水分2.0％）。各馬一斉にスタートから飛び出し、ほぼ横一線で第一障害を越えていった。道中は下りた勢いからフレイムフ