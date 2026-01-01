「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（３１日、ＮＨＫホール）女優綾瀬はるか（４０）が司会を務め、ドレスやアクセサリーにも注目が集まった。タイトな赤ドレスからスタートし、白、黒の衣装から午後１０時台には再び赤のドレスに。ＳＮＳでも注目となったのが右腕にキラキラに光るアクセサリーで、ＳＮＳでは「手首に釘付けだった」、「ダイヤすごいな」、「時計気になりすぎて調べたらみんな気になってた」、「ピアスも同じシリ