お笑いタレント有吉弘行（51）が1日未明、自身のX（旧ツイッター）を更新。前日夜の大みそかに司会を務めた「NHK紅白歌合戦」について言及した。有吉は1日午前2時51分ごろの更新で「紅白最高でした！」と書き出した。そして「ただ家では遅く帰ってきただけのおじさんそれが現実です」と自虐ネタを交えてつづった。その上で「明けましておめでとうございます今年もそこそこよろしくお願いします」と新年の挨拶でしめくくった。