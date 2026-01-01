視力検査でおなじみの「ランドルト環（視力検査のCマーク）」がくっきり映ったものとボヤっと映ったもの、2枚の画像を並べて「どっちも上と答えてください」と文言が添えられた投稿に、Xで注目が集まっています。【写真】これくらいぼやけていても…「上」と答えてOKでした投稿したのは、「ドクターK＠眼科医パパ（@doctorK1991）」というアカウントで眼に関する情報を発信している眼科医・栗原大智さん。「これ、隙間が開いている