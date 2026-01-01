軍事協力関係を強めるロシアと北朝鮮の間で、やや奇妙なやり取りがあった。ロシア外務省のマリヤ・ザハロワ報道官は30日、自身のSNSで「申紅哲（シン・ホンチョル）駐ロ朝鮮大使を通じ、金与正（キム・ヨジョン）朝鮮労働党副部長から新年の贈り物を受け取った」と明らかにした。ザハロワ氏は返礼として、金与正の肖像画を贈ったという。北朝鮮の体制では、最高指導者（首領）以外の人物が贈り物を行うことは、長年にわたり禁忌と