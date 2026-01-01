◇第104回全国高校サッカー選手権日大藤沢2ー0岡山学芸館（2025年12月31日U等々力）2大会ぶりの出場で初戦を突破した日大藤沢（神奈川）で元日本代表MF中村憲剛氏を父に持つMF中村龍剛（2年）が全国デビューを果たした。川崎F一筋の父がホームとしたU等々力で先発。後半29分に退くまで父と同じボランチで攻守に奮闘した。「凄く思い出になる試合。最高の舞台でやらせていただいてありがたい」と中村。1万3977人の観衆や