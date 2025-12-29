第102回東京箱根間往復大学駅伝（来年1月2、3日）の区間エントリーが29日に発表された。3年連続9度目の総合優勝を目指す青学大は5、6区の山区間にルーキーの1年生を抜てきする一方で、エースの黒田朝日主将（4年）らを補欠に温存。駒大をはじめとするライバル校もそろって主力選手を補欠に配置し、当日変更での駆け引きに勝負を懸ける。新春の箱根路を制するのはどこか。NHKラジオの解説でおなじみの金哲彦氏（61）が分析した。