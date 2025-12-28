¥°¥í¡¼¥Ð¥ëHR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDeel¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12⽉9⽇¡Ê⽕¡Ë ¤ËÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¸þ¤±¥é¥¦¥ó¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Deel¤Ï¡¢µëÍ¿·×»»¡¢EOR¡Ê¸Û⽤Âå⾏¡Ë¡¢⼈»ö¾ðÊó´ÉÍý¡ÊHRIS¡Ë¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¸Û⽤¤Ë´Ø¤ï¤ëÉý¹­¤¤¶ÈÌ³¤ò⼀¸µ´ÉÍý¤Ç¤­¤ë¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÎHR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡£⾃¼ÒÊÝÍ­¤ÎµëÍ¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈAI¤ò³è⽤¤·¤¿¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢150¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¸Û⽤·Á