¥°¥í¡¼¥Ð¥ëHR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDeel¡×¥é¥¦¥ó¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë / Èè¤ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤²÷Ì²Àß·×¤Î¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥Û¥Æ¥ëµÜºê¡×¡Ú¤Þ¤È¤áµ­»ö¡Û

¥°¥í¡¼¥Ð¥ëHR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDeel¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12⽉9⽇¡Ê⽕¡Ë ¤ËÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¸þ¤±¥é¥¦¥ó¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Deel¤Ï¡¢µëÍ¿·×»»¡¢EOR¡Ê¸Û⽤Âå⾏¡Ë¡¢⼈»ö¾ðÊó´ÉÍý¡ÊHRIS¡Ë¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¸Û⽤¤Ë´Ø¤ï¤ëÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤ò⼀¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÎHR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡£⾃¼ÒÊÝÍ¤ÎµëÍ¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈAI¤ò³è⽤¤·¤¿¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢150¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¸Û⽤·ÁÂÖ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢⽇ËÜ´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö⼈ºàÉÔ⾜¡×¤ä¡Ö³¤³°¿Ê½Ð¤ËÈ¼¤¦¼ÂÌ³Éé²Ù¡×¤Î²ò¾Ã¤ò⽀±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÐÄ¥Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°Õ³°¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡ÖÄ«¡×¤Î²á¤´¤·Êý¤À¡£¸Â¤é¤ì¤¿ÂÚºß»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¿´¿È¤òÀ°¤¨¡¢¼¡¤Î¹ÔÆ°¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¡ÖÍâÄ«¡×¤Ë³è¤«¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ35Å¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤òÄ«¿©¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤ÏÄ«¿©¤ò¡ÖÌ¾¸Å²°Ì¾Êª Ì£Á¹¤ª¤Ç¤ó¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥Û¥Æ¥ëÌ¾¸Å²°Éú¸«¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆî¹ñ¡¦µÜºê¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥Û¥Æ¥ëµÜºê¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢£¡ÚÏ¢ºÜÂè2²ó¡ÛÆî¹ñ¡¦µÜºê¤ÎÄ«¤ò¡ÈÌµÎÁ¡É¤ÇÌ£¤ï¤¦¡ªÈè¤ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤²÷Ì²Àß·×¤Î¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥Û¥Æ¥ëµÜºê¡×
¢£AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆüËÜÆÃÍ¤Î¿Íºà²ÝÂê¡×¤È¤Ï¡ª¡©¥°¥í¡¼¥Ð¥ëHR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDeel¡×¥é¥¦¥ó¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë
¢£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼«Í³¼«ºß¡ª¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ýÇ¼¤òºî¤ì¤ë¡¢12¥¿¥¤¥×¤Î¥¥å¡¼¥Ö·¿¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼«Í³¼«ºß¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ýÇ¼¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¡¢¥¥å¡¼¥Ö·¿¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ê¡¼¥º¤ò12¥¿¥¤¥×È¯Çä¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¤¤á¤ÎÃª¤È¤·¤Æ¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿ä¤·³è¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢»È¤¤Êý¤Ï¼«Í³¼«ºß¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÁÈ¤ß´¹¤¨¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤âÉô²°¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¤ä³Ø½¬¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¢£DisplayPort/Mini DisplayPortÅëºÜ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÈDVIÅëºÜ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¥¢¥À¥×¥¿¤Ê¤·¤ÇÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢DisplayPort/Mini DisplayPortÅëºÜ¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î±ÇÁü½ÐÎÏ¤òDVIÆþÎÏµ¡´ï¤ØÊÑ´¹¤¹¤ëACTIVE¥¿¥¤¥×¤ÎÊÑ´¹¥±¡¼¥Ö¥ë¡ÖKC-DPDVA10K/20K¡ÊDisplayPortÂÐ±þ¡Ë¡×¡ÖKC-MDPDVA20K¡ÊMini DisplayPortÂÐ±þ¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥ÐÉÔÍ×¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£DVI¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥â¥Ë¥¿´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£DisplayPort¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤òDVI¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ý¤Ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¤¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÊÑ´¹¥±¡¼¥Ö¥ë¡£¤Þ¤¿DisplayPort¥³¥Í¥¯¥¿¤Ë¤ÏÈ´¤±»ß¤á¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ°Õ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ëÈ´¤±¤òËÉ¤°¡£
¢£Æù¤ÈÆù¤ò°ì½ï¤Ë¶ô¤é¤¦¡ªÆù¤á¤·²¬¤â¤È¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¡ÖµíÐ§Æù¤á¤·¡×
¤È¤ó¤«¤ÄÀì⾨Å¹¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¡¼¥¯¥é¥ó¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î⼦²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥Ó¥é¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÆù¤á¤·²¬¤â¤È¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖµíÐ§Æù¤á¤·¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÆù¤á¤·¡×¤Î¡¢ÈëÅÁ¤Î¤«¤¨¤·¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Î³ä¤ê²¼¤ÇÃúÇ«¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ø¡¢µíÆù¤Î»Ý¤ß¤È¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤¬ºÝÎ©¤ÄµíÐ§¤Î¶ñ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Æó¤Ä¤ÎÆùÎÁÍý¤ò°ìÇÕ¤Ë¹ë²÷¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡£
¢£¡ÚÏ¢ºÜÂè2²ó¡ÛÆî¹ñ¡¦µÜºê¤ÎÄ«¤ò¡ÈÌµÎÁ¡É¤ÇÌ£¤ï¤¦¡ªÈè¤ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤²÷Ì²Àß·×¤Î¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥Û¥Æ¥ëµÜºê¡×
¢£AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆüËÜÆÃÍ¤Î¿Íºà²ÝÂê¡×¤È¤Ï¡ª¡©¥°¥í¡¼¥Ð¥ëHR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDeel¡×¥é¥¦¥ó¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë
