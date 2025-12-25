きょう午後、東京・目黒区内で送電線から出火し、目黒区や世田谷区の一部で停電が発生しています。復旧の見込みは立っていないということです。きょう午後2時50分ごろ、東京・目黒区自由が丘で「電柱が燃えている」と複数の119番通報がありました。警視庁によりますと、この火事によるけが人はいないということです。東京電力パワーグリッドによりますと、午後4時現在、目黒区と世田谷区で停電していて、目黒区では▼自由が丘1丁目