25日午後、福岡県宮若市の県道で車3台が絡む事故があり、このうち2台から出火し、子ども2人を含む少なくとも6人が病院に搬送されました。このうち1人が意識不明の重体です。1台の車が、対向車2台と衝突したということです。 警察によりますと、25日午後0時45分ごろ、福岡県宮若市犬鳴の県道で車3台が絡む事故がありました。この事故で、高齢とみられる男性1人が病院に搬送され、意識不明の状態です。この男性を含め、小学