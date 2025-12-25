茨城・水戸市で車8台が絡むひき逃げ事件で逮捕された男は、徒歩で現場から逃げたとみられることがわかりました。逮捕された刈屋洸樹容疑者（20）は23日、水戸市大工町の交差点で、あわせて車7台を巻き込む事故を起こし、63歳の女性に重傷を負わせ、そのまま逃走したひき逃げの容疑で25日朝に送検されました。調べに対し、刈屋容疑者は「よく覚えていない」と容疑を否認しているということで、警察は、刈屋容疑者が車をその場に放置